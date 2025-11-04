Music Awards 2026 le date e i biglietti del ventennale all’Arena di Verona
Annunciate le date dei Music Awards 2026, per il ventennale online la prevendita dei biglietti per l’evento all’Arena di Verona. Nel 2026 i Music Awards festeggiano il traguardo straordinario della loro ventesima edizione. Tra le più importanti manifestazioni musicali italiane, in scena dal 2007, la kermesse celebra i protagonisti del panorama nazionale, con i riconoscimenti relativi ai risultati ottenuti con dischi, singoli, tour, un’affermazione reale del successo del mercato musicale. I Music Awards si preparano a vivere due serate indimenticabili e speciali per celebrare questo eccezionale anniversario, venerdì 18 e sabato 19 settembre 2026 (inizio show ore 20:30), nello spettacolare scenario dell’ Arena di Verona, luogo ormai simbolo della manifestazione, che ospiterà per la sedicesima volta. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
