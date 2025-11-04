Music Awards 2026 al via le prevendite dei biglietti | tutti i dettagli

Today.it | 4 nov 2025

Nel 2026 i Music Awards festeggiano il traguardo straordinario della loro ventesima edizione. Tra le più importanti manifestazioni musicali italiane, in scena dal 2007, la kermesse celebra i protagonisti del panorama nazionale, con i riconoscimenti relativi ai risultati ottenuti con dischi. 🔗 Leggi su Today.it

