Musetti ecco il nuovo supercoach | lo spagnolo Perlas affiancherà Tartarini

4 nov 2025

Ex capitano di Coppa Davis e allenatore di Moya e Costa, entrerà nel team da dicembre. Domani Lorenzo debutta ad Atene: in palio le Finals. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

