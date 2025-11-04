MULTI ScratchEverywhere Beta Build 28 è Qui | Musica Penna Migliore e Molte Correzioni

La scena homebrew non smette mai di stupire, e ScratchEverywhere ne è la prova vivente. Questo runtime, scritto in C++, ha l’ambizioso obiettivo di portare i progetti Scratch 3 su una vasta gamma di console e dispositivi legacy. Ieri, NateXS ha rilasciato la Beta Build 28 (v0.28), un aggiornamento ricco di novità, miglioramenti alle prestazioni e importanti correzioni di bug per quasi tutte le piattaforme supportate. Scopriamo insieme cosa c’è di nuovo in questa ultima versione. Novità Principali della Build 28 Ecco le modifiche più importanti che troverete in questa release: Colonna sonora per il Menu Principale: Finalmente il menu non è più in silenzio! Grazie a @Dogo6647, ora potete godervi delle melodie mentre navigate tra i progetti. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net