MULTI Salpa con 2 Ship 2 Harkinian Mion Bravo 3.01 | La Guida Rapida per Giocare a Ocarina of Time su PC

Se sei un fan di The Legend of Zelda: Ocarina of Time e hai sempre sognato di riviverlo su PC con miglioramenti grafici, controlli personalizzati e una community vivace, la tua preghiera è stata esaudita. 2 Ship 2 Harkinian (2S2H) è il progetto che stavi aspettando, e con l’arrivo della versione 3.0.1, l’esperienza è più stabile e ricca che mai. Ma che cos’è esattamente? 2S2H è un “port” sorgente che permette al gioco originale di funzionare su moderne piattaforme come Windows, Linux e macOS, aprendo le porte a risoluzioni più alte, frame rate migliori e una miriade di funzionalità moderne. Pronto a Salpare? Ecco la Guida Rapida. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net