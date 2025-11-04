MULTI Salpa con 2 Ship 2 Harkinian Mion Bravo 3.01 | La Guida Rapida per Giocare a Ocarina of Time su PC

Gamesandconsoles.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se sei un fan di The Legend of Zelda: Ocarina of Time e hai sempre sognato di riviverlo su PC con miglioramenti grafici, controlli personalizzati e una community vivace, la tua preghiera è stata esaudita.  2 Ship 2 Harkinian (2S2H)  è il progetto che stavi aspettando, e con l’arrivo della versione  3.0.1, l’esperienza è più stabile e ricca che mai. Ma che cos’è esattamente? 2S2H è un “port” sorgente che permette al gioco originale di funzionare su moderne piattaforme come Windows, Linux e macOS, aprendo le porte a risoluzioni più alte, frame rate migliori e una miriade di funzionalità moderne. Pronto a Salpare? Ecco la Guida Rapida. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Multi Salpa 2 Ship