MULTI DOSBox Pure 1.0 Preview 4 è Qui | Scopri le Novità e le Funzionalità dell’Emulatore Semplicissimo

Buone notizie per gli amanti dei classici videogiochi DOS! Schellingb ha appena rilasciato ieri la DOSBox Pure 1.0 Preview 4, un altro passo avanti verso la versione stabile 1.0 di questo fantastico emulatore. DOSBox Pure è un fork di DOSBox specificamente progettato per RetroArch e l'ecosistema Libretro, con un'obiettivo chiaro: semplicità e facilità d'uso. Se hai sempre desiderato giocare ai tuoi giochi DOS preferiti senza dover configurare parametri complessi, questa è la soluzione per te. Cosa C'è di Nuovo nella Preview 4?. Questa è un aggiornamento minore ma importante, che risolve diversi bug e apporta alcuni miglioramenti.