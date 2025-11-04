MULTI DOSBox Pure 1.0 Preview 4 è Qui | Scopri le Novità e le Funzionalità dell’Emulatore Semplicissimo

Gamesandconsoles.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buone notizie per gli amanti dei classici videogiochi DOS!  Schellingb  ha appena rilasciato ieri la  DOSBox Pure 1.0 Preview 4, un altro passo avanti verso la versione stabile 1.0 di questo fantastico emulatore. DOSBox Pure è un fork di DOSBox specificamente progettato per  RetroArch  e l’ecosistema  Libretro, con un’obiettivo chiaro:  semplicità e facilità d’uso. Se hai sempre desiderato giocare ai tuoi giochi DOS preferiti senza dover configurare parametri complessi, questa è la soluzione per te. Cosa C’è di Nuovo nella Preview 4?. Questa è un aggiornamento minore ma importante, che risolve diversi bug e apporta alcuni miglioramenti. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

DOSBox Pure Unleashed ti riporta negli anni ’90: rivivi i giochi MS-DOS come mai prima - Chi è cresciuto negli anni ’80 e ’90, almeno dal punto di vista informatico, ricorda bene il fascino dei computer IBM compatibili e dei primi PC: il suono metallico dei floppy disk, il prompt C:\> che ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Multi Dosbox Pure 10