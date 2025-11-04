Multe per eccesso di velocità Ondata di falsi avvisi via mail
Avete superato i limiti di velocità, c’è una multa da pagare. Pioggia di mail fasulle nelle caselle postali dei cremaschi. Una banda di truffatori fa leva sul fatto che in molti non osservano sempre e comunque i limiti di velocità. Perciò la possibilità di incappare in una multa, c’è. Quindi, ecco la truffa che è ideata però in modo grossolano e abbastanza semplice da scoprire. Prima di tutto i truffatori non indicano dove è stato superato il limite, quando il fatto sarebbe avvenuto, e di quanti chilometri orari sarebbe stato violato il limite. Ma c’è di più. La multa ammonterebbe a 454 euro, somma che verrebbe ridotta a 198 se versata entro tre giorni dalla ricezione della mail. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
