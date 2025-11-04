Muharemovic errore costato caro Si salva solo la regia di Matic
Muric 6. Non granchè l’uscita da cui nasce il gol di Malinovskyi, lasciato troppo libero dai suoi compagni di reparto. Riscatto – parziale – alla mezz’ora su una conclusione non banale di Colombo deviata da Thorstvedt. Walukiewiz 6. Martin ha idee piede ‘caldo’ al cross e gli suggerisce gara prudente. Il polacco, tuttavia, da questo punto di vista esagera limitando al minimo le riaggressioni, anche se un paio di buoni cross riesce a metterli in area. Idzes 5. La mobilità di Colombo con il passare dei minuti lo porta lontano dalla sua comfort zone. Qualche apprensione di troppo passa a lungo in cavalleria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Muharemovic, errore costato caro. Si salva solo la regia di Matic - Scherma Frendrup sporcandogli le linee di passaggio in fase di non possesso, ne trova spesso di pulite, di linee, quando imposta. msn.com scrive