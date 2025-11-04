muay thai stiljan shehu del kaimuay si laurea campione italiano

Prato, 4 novembre 2025 - Stiljan Shehu, atleta del Team Kaimuay, si è laureato campione italiano Wmc di Muay Thai nella categoria “63,5 kg”. Questo il verdetto emesso dal match svoltosi a Bari pochi giorni fa, che ha visto il rappresentante del sodalizio pratese sfidare Michele Lobascio ed imporsi per ko al secondo round al suo secondo match da professionista. Allenato dal direttore tecnico Francesco Mazzoni e dal maestro Leonardo Bertini, con il supporto della mental coach Emily Wahby, si era laureato campione italiano Federkombat anche tra i dilettanti nella scorsa stagione totalizzando in carriera 19 vittorie, un pari e tre sconfitte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

