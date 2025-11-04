Movimento 5 Stelle eletto il nuovo rappresentante del gruppo territoriale riminese

Riminitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di lunedì, 3 novembre, si è svolta a Rimini, presso la sede di via Savonarola 8, la votazione per l’elezione del nuovo rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle. Gli iscritti hanno scelto Andrea Stefano Fulvio Levi.La votazione si è svolta in un clima di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Movimento 5 Stelle di Rimini elegge nuovo rappresentante: Andrea Stefano Fulvio Levi - Andrea Stefano Fulvio Levi è il nuovo rappresentante del gruppo territoriale di Rimini del Movimento 5 Stelle. altarimini.it scrive

movimento 5 stelle elettoGiuseppe Conte sfiderà Giuseppe Conte per la guida del Movimento 5 Stelle - Per candidarsi bisognava essere iscritti al Movimento 5 Stelle da almeno sei mesi, ... Secondo pagellapolitica.it

movimento 5 stelle elettoIl Movimento 5 Stelle vota il suo nuovo leader, ma si può scegliere solo Giuseppe Conte - È in corso da giovedì la votazione degli iscritti al Movimento 5 Stelle per eleggere il nuovo presidente del partito, cioè di fatto il leader. Riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Movimento 5 Stelle Eletto