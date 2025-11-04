Movimento 5 Stelle eletto il nuovo rappresentante del gruppo territoriale riminese
Nella serata di lunedì, 3 novembre, si è svolta a Rimini, presso la sede di via Savonarola 8, la votazione per l’elezione del nuovo rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle. Gli iscritti hanno scelto Andrea Stefano Fulvio Levi.La votazione si è svolta in un clima di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il nuovo sondaggio Dire-Tecnè conferma la crescita del consenso per Giorgia Meloni e per il suo partito, mentre il Partito Democratico perde leggermente terreno. Il Movimento 5 Stelle è ancora in calo, mentre è stabile Forza Italia. Nel frattempo aumenta la fid - facebook.com Vai su Facebook
#Sondaggio Youtrend per @SkyTG24: rispetto alla rilevazione dell’8 settembre calano soprattutto il PD (20,6%, -0,5), la Lega (7,7%, -0,6) e AVS (6,5%, -1,0), mentre risultano in crescita FdI (29,4%, +0,9) e FI (9,0%, +1,0). Stabile il Movimento 5 Stelle (13,6% - X Vai su X
Movimento 5 Stelle di Rimini elegge nuovo rappresentante: Andrea Stefano Fulvio Levi - Andrea Stefano Fulvio Levi è il nuovo rappresentante del gruppo territoriale di Rimini del Movimento 5 Stelle. altarimini.it scrive
Giuseppe Conte sfiderà Giuseppe Conte per la guida del Movimento 5 Stelle - Per candidarsi bisognava essere iscritti al Movimento 5 Stelle da almeno sei mesi, ... Secondo pagellapolitica.it
Il Movimento 5 Stelle vota il suo nuovo leader, ma si può scegliere solo Giuseppe Conte - È in corso da giovedì la votazione degli iscritti al Movimento 5 Stelle per eleggere il nuovo presidente del partito, cioè di fatto il leader. Riporta ilpost.it