Movimento 5 Stelle eletto il nuovo rappresentante del gruppo territoriale riminese

Nella serata di lunedì, 3 novembre, si è svolta a Rimini, presso la sede di via Savonarola 8, la votazione per l’elezione del nuovo rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle. Gli iscritti hanno scelto Andrea Stefano Fulvio Levi.La votazione si è svolta in un clima di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it