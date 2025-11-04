Mountain Bike tra avventure disavventure e manutenzioni
La UOEI Lecco ospiterà martedi 11 novembre alle ore 21.00 presso la propria sede una serata con il biker Flavio Michelon, che condurrà il pubblico sui ripidi sentieri alpini e in giro per il mondo in sella alla sua MTB. Varesino di nascita, Flavio frequenta la montagna a 360 gradi scalando. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Aveva 78 anni: è stato investito in mountain bike sugli Stradelli Guelfi. La vettura è stata ritrovata a due chilometri: si cerca il conducente Vai su Facebook