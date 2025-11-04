Mountain Bike tra avventure disavventure e manutenzioni
La UOEI Lecco ospiterà martedi 11 novembre alle ore 21.00 presso la propria sede una serata con il biker Flavio Michelon, che condurrà il pubblico sui ripidi sentieri alpini e in giro per il mondo in sella alla sua MTB. Varesino di nascita, Flavio frequenta la montagna a 360 gradi scalando. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Approfondisci con queste news
160 chilometri in mountain bike in solitaria attraverso gli Emirati Arabi Uniti: 6 ore e 30 minuti di pedalata - facebook.com Vai su Facebook