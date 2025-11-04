Mottola incidente | due morti Un ferito
Ancora la strada statale 100. Zona di San Basilio, territorio di Mottola verso Taranto. All’altezza dello svincolo per Palagianello. Ieri pomeriggio lo scontro per cause da dettagliare fra un tir che viaggiava verso Gioia del Colle e un’auto. I due passeggeri della Fiat Doblò, entrambi 31enni originari di Conversano, sono morti. Il guidatore del tir è ferito non in gravi condizioni. L'articolo Mottola, incidente: due morti Un ferito proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
