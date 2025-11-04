Motta Sant’Anastasia Salvo Arcidiacono si insedia come consigliere comunale
Si è insediato Salvo Arcidiacono come nuovo consigliere comunale di Motta Sant’Anastasia. La surroga è avvenuta durante l’ultima seduta del Consiglio comunale a seguito delle dimissioni del consigliere uscente nominato assessore. Arcidiacono, esponente del Movimento per l’Autonomia – Grande. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
