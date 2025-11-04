Motori da Cesenatico alla monoposto | il 15enne Gino Rocchio debutta alla ' Steering Wheel Award'
Il pilota cesenaticense Gino Rocchio, 15 anni, considerato una delle promesse del karting italiano, compie il salto verso le ruote coperte: sarà al via della Steering Wheel Award 2026, il percorso di scouting e crescita professionale ideato da Wolf Racing Cars.Il programma - in calendario dal 10. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
