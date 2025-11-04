MotoGp Portogallo | orari e programma tv Dirette anche su Tv8

Roma, 4 novembre 2025 – Con i titoli mondiali tutti già decisi, sia a livello individuale che di squadra e costruttori, il campionato MotoGp si appresta a vivere gli ultimi due gran premi con una grande curiosità: la presenza di Niccolò Bulega. Il pilota Superbike, che dal prossimo anno sarà anche tester MotoGp in ottica 2027, sostituirà a Portimao il campione iridato Marc Marquez, fermo fino a fine stagione dopo la caduta di Mandalika. Sarà un bel banco di prova per il pilota italiano, che dopo anni di Superbike sta provando a costruire un percorso verso l’approdo in top class quando nel 2027 cambieranno i regolamenti tecnici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

