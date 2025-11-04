MotoGp Portogallo | orari e programma tv Dirette anche su Tv8
Roma, 4 novembre 2025 – Con i titoli mondiali tutti già decisi, sia a livello individuale che di squadra e costruttori, il campionato MotoGp si appresta a vivere gli ultimi due gran premi con una grande curiosità: la presenza di Niccolò Bulega. Il pilota Superbike, che dal prossimo anno sarà anche tester MotoGp in ottica 2027, sostituirà a Portimao il campione iridato Marc Marquez, fermo fino a fine stagione dopo la caduta di Mandalika. Sarà un bel banco di prova per il pilota italiano, che dopo anni di Superbike sta provando a costruire un percorso verso l’approdo in top class quando nel 2027 cambieranno i regolamenti tecnici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
#MotoGP | Gp Portogallo 2025: Pol Espargaro correrà anche a Portimao. Torna Joel Esteban in Moto3 ? di: Tommaso Pelizza Articolo completo qui - X Vai su X
#MotoGP | Nicolò Bulega prenderà il posto di Marc Márquez nel team Ducati Lenovo per i GP del Portogallo e della Comunità Valenciana 2025 ? di: Alyoska Costantino Articolo completo qui https://www.p300.it/motogp-nicolo-bulega-prendera-il-posto-d - facebook.com Vai su Facebook
MotoGp Portogallo: orari e programma tv. Dirette anche su Tv8 - Motomondiale alle tornate finali di un 2025 già deciso a tutti i livelli. Come scrive sport.quotidiano.net
MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP del Portogallo 2025 a Portimao - La MotoGP ritorna in Europa per la penultima gara della stagione, il Gran Premio del Portogallo, in programma a Portimao. Secondo motograndprix.motorionline.com
MotoGP, GP Portogallo 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8 - Siamo pronti per entrare ufficialmente nel vivo del rush finale del Motomondiale 2025. Lo riporta oasport.it