MotoGP Marco Bezzecchi | Portimao arriva in una fase diversa del calendario ma io voglio chiudere al massimo
Stiamo per viver un fine settimana di gare davvero interessante e, si può dire, anche intrigante. Stiamo parlando del weekend del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Ci attende una tre-giorni tutta da vivere e non solamente perchè si correrà sullo splendido scenario del tracciato di Portimao con le sue curve mozzafiato ed i suoi sali-scendi iconici. Ci sarà molto altro sul piatto, e il primo a saperlo è Marco Bezzecchi. Il pilota del team Aprilia, che sta disputando una seconda parte di campionato da assoluto protagonista, cercherà di confermarsi anche sulla pista lusitana, approfittando anche di diverse assenze pesanti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
[#MotoGP] Marco Bezzecchi non ha vissuto un weekend facile e ha chiuso solamente all'11° posto nella gara lunga di Sepang, condizionata dalla scelta della gomma anteriore sbagliata. Anche lui però ha criticato il modo in cui è stato gestito il terribile inciden - facebook.com Vai su Facebook
14 anni senza il Sic: lo speciale 'La Regola di Marco' oggi su Sky Sport #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #Sic #Simoncelli - X Vai su X
MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP del Portogallo 2025 a Portimao - La MotoGP ritorna in Europa per la penultima gara della stagione, il Gran Premio del Portogallo, in programma a Portimao. Riporta motograndprix.motorionline.com
Il ‘Bez’ a Portimão: “Cercheremo di chiudere al meglio questa stagione” - Il pilota dell'Aprilia si presenta al primo degli ultimi due weekend del Mondiale con la carica per archiviare nel migliore dei modi il campionato ... Secondo formulapassion.it
Aprilia Racing pronta per la penultima gara 2025 a Portimão - La stagione 2025 del Motomondiale entra nella sua fase conclusiva. Scrive motorinolimits.com