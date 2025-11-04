Stiamo per viver un fine settimana di gare davvero interessante e, si può dire, anche intrigante. Stiamo parlando del weekend del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Ci attende una tre-giorni tutta da vivere e non solamente perchè si correrà sullo splendido scenario del tracciato di Portimao con le sue curve mozzafiato ed i suoi sali-scendi iconici. Ci sarà molto altro sul piatto, e il primo a saperlo è Marco Bezzecchi. Il pilota del team Aprilia, che sta disputando una seconda parte di campionato da assoluto protagonista, cercherà di confermarsi anche sulla pista lusitana, approfittando anche di diverse assenze pesanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi: “Portimao arriva in una fase diversa del calendario ma io voglio chiudere al massimo”