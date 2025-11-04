MotoGP l’infortunio di Marc Marquez richiederà più tempo del previsto | danni al braccio destro

Oasport.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’infortunio occorso al campione del mondo 2025 della MotoGP, Marc Marquez, è più grave del previsto. Oltre a saltare la parte finale del campionato, il pilota spagnolo dovrà stare attento al periodo di off season ed alla posizione del suo braccio destro. Lo sviluppo del percorso post-operatorio aveva riscontrato “una frattura della coracoide e la lesione dei legamenti, che non mostravano sufficienti segni di stabilizzazione dopo una settimana di immobilizzazione”, è stato raccontato in queste ore dal direttore medico della MotoGP, Angel Charte. Il dottore ha spiegato: “È grave. Marquez – nella traduzione di Motorsport –  ha fatto quello che doveva e l’infortunio che ha avuto non è facile. 🔗 Leggi su Oasport.it

motogp l8217infortunio di marc marquez richieder224 pi249 tempo del previsto danni al braccio destro

© Oasport.it - MotoGP, l’infortunio di Marc Marquez richiederà più tempo del previsto: danni al braccio destro

Altre letture consigliate

motogp l8217infortunio marc marquezMoto Gp: Marc Marquez, l’infortunio richiederà più tempo del previsto visti i danni al braccio - L'infortunio occorso al campione del mondo 2025 della MotoGp - Riporta oasport.it

motogp l8217infortunio marc marquezDucati: cambio di piani dopo l’infortunio di Marc Marquez. Confessione di Dall’Igna sui guai di Bagnaia - Il direttore generale della casa di Borgo Panigale ha fatto un bilancio della stagione: "Se non arrivano i risultati, è un problema per tutti" ... Secondo msn.com

motogp l8217infortunio marc marquezMarquez: "Infortunio più grave del previsto", allarme Ducati. Lorenzo sul crollo di Bagnaia: "Distrutto da Marc" - Sorgono dubbi sull'entità dell'infortunio alla spalla di Marc Marquez da parte dell'ex pilota Ruben Xaus, intanto Jorge Lorenzo parla delle difficoltà di Bagnaia ... Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp L8217infortunio Marc Marquez