MotoGP l’infortunio di Marc Marquez richiederà più tempo del previsto | danni al braccio destro

L’infortunio occorso al campione del mondo 2025 della MotoGP, Marc Marquez, è più grave del previsto. Oltre a saltare la parte finale del campionato, il pilota spagnolo dovrà stare attento al periodo di off season ed alla posizione del suo braccio destro. Lo sviluppo del percorso post-operatorio aveva riscontrato “una frattura della coracoide e la lesione dei legamenti, che non mostravano sufficienti segni di stabilizzazione dopo una settimana di immobilizzazione”, è stato raccontato in queste ore dal direttore medico della MotoGP, Angel Charte. Il dottore ha spiegato: “È grave. Marquez – nella traduzione di Motorsport – ha fatto quello che doveva e l’infortunio che ha avuto non è facile. 🔗 Leggi su Oasport.it

