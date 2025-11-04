MotoGP i precedenti di Francesco Bagnaia a Portimao Due vittorie e qualche botta!

Francesco Bagnaia e Portimao hanno un buon rapporto. Pecco si è tolto più di una soddisfazione sul circuito lusitano, deputato a ospitare il Gran Premio di Portogallo di MotoGP nel weekend del 7, 8 e 9 novembre. Ovviamente, non ci sono precedenti nelle categorie inferiori, poiché il tracciato ha fatto la propria comparsa in calendario cinque anni orsono, quando il piemontese era già nella classe regina. Per la verità, nel 2020 a Bagnaia non va benissimo. Nella sua ultima gara con Pramac, viene colpito dalla Suzuki di Joan Mir poche curve dopo la partenza e l’impatto gli procura un trauma al braccio destro che lo costringe a rientrare ai box per farsi visitare al centro medico. 🔗 Leggi su Oasport.it

