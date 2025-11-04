MotoGp Dall’Igna | Marquez compagno scomodo ma è meglio averlo amico

Bologna, 4 novembre 2025 – Un Marc Marquez è sempre meglio averlo amico che nemico. Parola di Gigi Dall’Igna, che ha deciso di promuoverlo nel team ufficiale Ducati dopo l’annata in Gresini con moto 2023. Proprio le prestazioni di Marc con la moto vecchia hanno offerto a Borgo Panigale la possibilità di riportare il numero 93 ai vertici: i dati analizzati dai tecnici erano oltremodo buoni nonostante una moto inferiore a quella 2024. Insomma, Marc stava mostrando tutta la sua qualità che poi è esplosa definitivamente in questa stagione con la moto 2025, con cui ha dominato il mondiale vincendolo con cinque weekend di anticipo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, Dall’Igna: “Marquez compagno scomodo, ma è meglio averlo amico”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

MotoGP, Dall'Igna: "Ho scelto Marc Marquez per due motivi" @corsedimoto - X Vai su X

Appena arrivato il comunicato, Nicolò: "Esordire in MotoGP è il sogno di qualsiasi bambino che aspira a diventare un pilota" Dall'Igna: "Abbiamo creduto in lui e ci ha ripagati con due stagioni da protagonista assoluto in Superbike " - facebook.com Vai su Facebook

MotoGp, Dall’Igna: “Marquez compagno scomodo, ma è meglio averlo amico” - Il responsabile del reparto corse Ducati si gode il titolo 2025 ottenuto con cinque gp di anticipo grazie a Marc Marquez, di nuovo re della Moto gp dopo sei anni. sport.quotidiano.net scrive

MotoGP | Valentino Rossi su Bagnaia: “Marquez compagno scomodo” - Valentino Rossi ha parlato di Pecco Bagnaia, sottolineando le difficoltà incontrate dal pilota piemontese in questa stagione. Da motograndprix.motorionline.com

Dall’Igna: “Marquez è meglio averlo amico che nemico. È un compagno difficile? Sì, perché è molto forte” - di Borgo Panigale ha parlato dello spagnolo, sottolineando come Marquez non faccia nulla per infastidire i compagni, eccetto andare veloce ... Come scrive formulapassion.it