Podio a Jerez per Filippo Orlandi, quindicenne pilota di San Mauro Pascoli. Impegnato sul circuito di Jerez de la Frontera nella Copa de Espana-600 Supersport, il pilota dell’RC 113 Reparto Corse in sella alla Yamaha R6, dopo ottime qualifiche che l’hanno visto conquiestare il quarto tempo, in gara 1 ha chiuso al secondo posto, al termine di un finale rocambolesco. Nella seconda manche, condizionata dalla scelta delle gomme, Filippo Orlandi ha chiuso al quarto posto. Risultati quelli che il pilota ha ottenuto a Jerez che lo collocano ora al secondo posto della classifica generale. Già nel giugno scorso Filippo Orlandi aveva centrato la prima vittoria in Coppa di Spagna sul circuito andaluso di Jerez de la Frontera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Moto

