Moto Morini 3 ½ Sport | il ritorno di un mito

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pensata anche e soprattutto per possessori di patente A2, la Morini 3 ½ è spinta da un V2 da 32 Cv di potenza massima. Sarà disponibile in due colorazioni nella prima metà del 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

moto morini 3 189 sport il ritorno di un mito

© Gazzetta.it - Moto Morini 3 ½ Sport: il ritorno di un mito

Contenuti che potrebbero interessarti

moto morini 3 189Moto Morini 3&#189; Sport: la leggenda torna su strada - Nel cuore di molti, è pronta a tornare a solcare l'asfalto con una veste tutta nuova ma un'anima profondamente legata al passato ... inmoto.it scrive

Moto Morini, emozione 3 e 1/2. E il tempo non si ferma. X-Cape, avventura senza limiti - Un storia fatta di emozioni che si ritrovano tutte nei modelli della collezione 2025. Scrive quotidiano.net

Moto Morini 3 1/2: il ritorno di una leggenda! - Nella gamma Moto Morini torna a sorpresa un modello mitico: la 3 1/2 Sport, che negli Anni 70 fece sognare torme di ragazzi e che oggi rinasce attorno a un motore sempre V- Da dueruote.it

Cerca Video su questo argomento: Moto Morini 3 189