Moto Guzzi | nuove varianti grafiche per Stelvio V7 e V85

Il marchio di Mandello del Lario presenta a Milano una serie di nuove colorazioni per alcuni dei suoi modelli di punta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Moto Guzzi: nuove varianti grafiche per Stelvio, V7 e V85

Contenuti che potrebbero interessarti

Complimenti a Tiziano per il ritiro della nuova Moto Guzzi Stelvio 200 Tributo! ? Un modello che celebra la storia e la passione del marchio, perfetto per chi ama l’avventura con stile italiano. Benvenuto nella famiglia Valentini Moto e buona strada sull - facebook.com Vai su Facebook

Moto Guzzi V7 Sport VS Triumph Speed Twin 900: qual è la miglior classic del 2025? - Moto Guzzi e Triumph hanno aggiornato per il 2025 i loro cavalli di battaglia tra le classic, e noi abbiamo messo a confronto le versioni più sportive. Si legge su dueruote.it

La Mia Moto: tutte - Il suo storico stabilimento di Mandello del Lario, sulla sponda lecchese del Lago di Como, si prepara infatti ad ... gazzetta.it scrive

Le Moto Guzzi dei Corazzieri: quali sono e come si guidano - La scorta d’onore in moto per il presidente della Repubblica e per i capi di Stato esteri in visita è un delicato compito di rappresentanza e sicurezza affidato al Reggimento Corazzieri, unità ... Segnala gazzetta.it