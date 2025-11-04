Moto Guzzi | nuove varianti grafiche per Stelvio V7 e V85

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il marchio di Mandello del Lario presenta a Milano una serie di nuove colorazioni per alcuni dei suoi modelli di punta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

moto guzzi nuove varianti grafiche per stelvio v7 e v85

© Gazzetta.it - Moto Guzzi: nuove varianti grafiche per Stelvio, V7 e V85

Contenuti che potrebbero interessarti

moto guzzi nuove variantiMoto Guzzi V7 Sport VS Triumph Speed Twin 900: qual è la miglior classic del 2025? - Moto Guzzi e Triumph hanno aggiornato per il 2025 i loro cavalli di battaglia tra le classic, e noi abbiamo messo a confronto le versioni più sportive. Si legge su dueruote.it

La Mia Moto: tutte - Il suo storico stabilimento di Mandello del Lario, sulla sponda lecchese del Lago di Como, si prepara infatti ad ... gazzetta.it scrive

Le Moto Guzzi dei Corazzieri: quali sono e come si guidano - La scorta d’onore in moto per il presidente della Repubblica e per i capi di Stato esteri in visita è un delicato compito di rappresentanza e sicurezza affidato al Reggimento Corazzieri, unità ... Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Moto Guzzi Nuove Varianti