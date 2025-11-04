Bologna, 4 novembre 2025 – Non era così scontato immaginarsi un pilota Aprilia terzo nel mondiale a due gare dal termine con quella schiera di Ducati pronte a prendersi tutto il podio della Moto gp. Eppure, senza Jorge Martin, che ha saltato gran parte della stagione a causa di continui e ripetuti infortuni, Marco Bezzecchi è lì, pronto a difendere la sua attuale posizione dal collega e amico Pecco Bagnaia. Il Bez ha riportato Noale dove merita di stare, per ora seconda forza del mondiale dietro alla sola Ducati e con l’ambizione, il prossimo anno, di competere per il mondiale. Intanto, c’è una terza piazza da mantenere dato che Bezzecchi arriva a Portimao con 291 punti, cinque in più di Pecco Bagnaia quarto e trentuno in più di Pedro Acosta quinto con la KTM ufficiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Moto gp, Bezzecchi: “Vogliamo chiudere al meglio questa stagione”