Moto gp Bezzecchi | Vogliamo chiudere al meglio questa stagione
Bologna, 4 novembre 2025 – Non era così scontato immaginarsi un pilota Aprilia terzo nel mondiale a due gare dal termine con quella schiera di Ducati pronte a prendersi tutto il podio della Moto gp. Eppure, senza Jorge Martin, che ha saltato gran parte della stagione a causa di continui e ripetuti infortuni, Marco Bezzecchi è lì, pronto a difendere la sua attuale posizione dal collega e amico Pecco Bagnaia. Il Bez ha riportato Noale dove merita di stare, per ora seconda forza del mondiale dietro alla sola Ducati e con l’ambizione, il prossimo anno, di competere per il mondiale. Intanto, c’è una terza piazza da mantenere dato che Bezzecchi arriva a Portimao con 291 punti, cinque in più di Pecco Bagnaia quarto e trentuno in più di Pedro Acosta quinto con la KTM ufficiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Nel warm up Marco Bezzecchi ha centrato con la sua moto un gabbiano, come dieci anni fa fece Andrea Iannone: “Mi sono spaventato, mi dispiace per il gabbiano”, ha detto il Bez nel parco chiuso dopo la sua strepitosa vittoria. Strepitosa! “Non ti piace fare le - facebook.com Vai su Facebook
Bezzecchi e la lotta coi gabbiani in Australia: uno finisce dentro la moto, ma... sopravvive - X Vai su X
Moto gp, Bezzecchi: “Vogliamo chiudere al meglio questa stagione” - Il pilota Aprilia vuole difendere il terzo posto nel mondiale e punta al riscatto a Portimao dopo il difficile weekend di Sepang. Segnala sport.quotidiano.net
MotoGP, Marco Bezzecchi: “Portimao arriva in una fase diversa del calendario ma io voglio chiudere al massimo” - Stiamo per viver un fine settimana di gare davvero interessante e, si può dire, anche intrigante. Secondo oasport.it
MotoGP | Bezzecchi deve difendere il 3° posto nel Mondiale: "Saranno due gare importanti" - Il pilota dell'Aprilia arriva a Portimao con 5 punti di vantaggio su Bagnaia e 31 su Acosta nella lotta per il gradino più basso del podio nel Mondiale. msn.com scrive