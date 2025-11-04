Mostra Mercato Artigianato chiusura da record | oltre 30mila visitatori a Lariofiere
Oltre 30mila visitatori in cinque giorni. Si chiude con numeri da record la 52esima edizione della Mostra Mercato Artigianato che ha animato Lariofiere dal 30 ottobre al 3 novembre. Un successo che conferma la solidità e la capacità attrattiva di una manifestazione che, dopo oltre mezzo secolo di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
