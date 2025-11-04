Mosca recluta riservisti per fermare i droni di Kyiv contro le raffinerie di petrolio
Le più grandi sanzioni alle esportazioni di petrolio di Mosca continuano a essere i ripetuti attacchi ucraini contro petroliere e raffinerie per tutto il territorio della Russia. Il Servizio di sic. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
PUTIN ALZA IL TIRO SU KIEV «Ora decida il destino dei suoi soldati e civili». Lo zar presenta il siluro Poseidon, ma taglia la paga delle reclute «Corriere della Sera» 30 Oct 2025 dal nostro inviato Marco Imarisio MOSCA - Alle spalle di Vladimir Putin c'è un m
