Mosca | Da Italia campagna anti-russa

14.05 La Russia ha espresso all'Italia le sue "ferme rimostranze in merito all' aggressiva, esecrabile campagna antirussa promossa da Roma sui media e allo stesso tempo porto le sue condoglianze per la morte di Octay Stroici. Così una nota dell'ambasciata russa in Italia, dopo la convocazione alla Farnesina del Consigliere Rossiyskiv e dell'ambasciatore Paramonov. La convocazione alla Farnesina dopo le parole della portavoce degli Esteri russo Zakharova per il crollo a Roma. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Contenuti che potrebbero interessarti

PRIME PAGINE | Mosca provoca sul crollo a Roma: 'Con i soldi a Kiev cade l'Italia'. #ANSA https://open.spotify.com/episode/1mc0RwKM0QDE75h1Mr6KYS?si=rGJ4wi6rT76DsEmzgQtIog - facebook.com Vai su Facebook

"Campagna antirussa". Mosca attacca l'Italia sul caso Gergiev - Il ministero degli Esteri ha convocato l'incaricato d'affari italiano nel Paese, Giovanni Scopa, a cui è stata ... ilgiornale.it scrive

Mosca protesta con l'Italia per una 'campagna antirussa' - L'incaricato d'affari italiano a Mosca, Giovanni Scopa, è stato convocato al ministero degli Esteri, che gli ha notificato una protesta per ... Da ansa.it

Mosca protesta con l'Italia per una 'campagna antirussa' - L'incaricato d'affari italiano a Mosca, Giovanni Scopa, è stato convocato al ministero degli Esteri, che gli ha notificato una protesta per quella che ha definito "la campagna anti- Riporta ansa.it