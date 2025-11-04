Morto Tommaso Merighi il regista 31enne aveva collaborato con Gabriele Salvatores

È morto a soli 31 anni Tommaso Merighi. Giovane e promettente regista, si era formato al Centro Sperimentale di Milano, aveva collaborato anche per alcune testate, ed era stato assistente alla regia di Gabriele Salvatores. Aveva firmato, poi, il docufilm Allacciate le cinture-Il viaggio di Io, Capitano in Senegal. 🔗 Leggi su Fanpage.it

