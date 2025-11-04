Morto sul lavoro a 31 anni | era padre di due figli piccoli
Originario di Parbatsar, nel Rajasthan indiano, Prakash Anchara da tempo viveva e lavorava nel Bresciano: era dipendente dell'azienda Marmi Castello (quartier generale a Paitone, sede operativa a Nuvolera) e stava appunto lavorando nella cava di proprietà dell'impresa, a Nuvolento, quando si è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Octay Stroici, morto di lavoro in Italia nel 2025. Il paese reale. Ansa.it - X Vai su X
Muore sul lavoro a 23 anni Diego Lucchini, 23 anni, nato a Gavardo e residente a Guidizzolo, è morto sul lavoro ieri pomeriggio nel mantovano, schiacciato da un macchinario. - facebook.com Vai su Facebook
Precipita per 10 metri mentre lavora: morto ragazzo - Nella mattinata di oggi, lunedì 3 novembre, si è verificato un grave incidente sul lavoro all'interno di una cava situata in via dei Marmi a Nuvolera. Riporta bresciatoday.it
Nuvolera, è morto l’operaio precipitato in cava - Non ce l'ha fatta l'operaio di 31 anni, di origini indiane, che questa mattina è precipitato in un cava in via Del Marmo a Nuvolera. Si legge su giornaledibrescia.it
Nuvolera, cade da 10 metri in un cantiere nel Bresciano: morto un operaio di 31 anni - La Procura ha aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Secondo msn.com