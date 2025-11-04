Morto sul lavoro a 31 anni | era padre di due figli piccoli

Originario di Parbatsar, nel Rajasthan indiano, Prakash Anchara da tempo viveva e lavorava nel Bresciano: era dipendente dell'azienda Marmi Castello (quartier generale a Paitone, sede operativa a Nuvolera) e stava appunto lavorando nella cava di proprietà dell'impresa, a Nuvolento, quando si è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it