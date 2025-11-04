Morto sotto le macerie della Torre dei conti | chi era Octav Quell’ultima foto al mare
. Ieri, nel cuore di Roma, la routine di una delle aree più iconiche della città è stata infranta dal suono incessante di sirene e dal movimento febbrile dei soccorritori. Tra polvere sospesa nell’aria, detriti e apprensione, la zona tra i Fori Imperiali e il Colosseo si è trasformata in uno scenario di emergenza, dove il tempo sembrava essersi fermato. Tra la folla, una donna si muoveva senza pace, incapace di staccare lo sguardo dal luogo del disastro, consapevole che suo marito era ancora intrappolato sotto le macerie. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, Octay Stroici, l'operaio rimasto 11 ore sotto le macerie in seguito al crollo di parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali al centro di Roma, è morto all'ospedale Umberto I. - facebook.com Vai su Facebook
Crollo Roma, morto l'operaio rimasto per 11 ore sotto le macerie. La procura apre un'inchiesta per omicidio colposo - Octay Stroici, l’operaio rimasto sotto le macerie per oltre dieci ore dopo il crollo della Torre dei Conti, è deceduto all'ospedale ... Si legge su affaritaliani.it
Roma, crollo della torre dei Conti: è morto l'operaio estratto vivo dalle macerie - 11 ore di sofferenza, intrappolato sotto le macerie mentre i vigili del fuoco tentavano un salvataggio impossibile, ma Octay Stroici, l'operaio di 66 anni estratto vivo dalle macerie della Torre dei C ... Si legge su tg.la7.it
Crollo Roma, morto l'operaio rimasto per 11 ore sotto le macerie. Meloni: "Profondo dolore" - Octay Stroici, l’operaio rimasto sotto le macerie per oltre dieci ore dopo il crollo della Torre dei Conti, è deceduto all'ospedale ... Scrive affaritaliani.it