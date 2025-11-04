Morto sotto le macerie della Torre dei Conti | chi era Octav l’operaio rimasto sepolto per undici ore
C’è un tratto di strada, tra i Fori Imperiali e il Colosseo, che ieri si è trasformato in una scena sospesa: sirene, caschi gialli, macerie, polvere che entra nei polmoni e resta incollata ai vestiti. In mezzo a quel rumore sordo, fatto più di attese che di parole, c’era anche una donna che non riusciva a stare ferma, passava da un lato all’altro del cordone, si lasciava abbracciare da chi provava a sostenerla e poi tornava a guardare verso il punto esatto in cui sapeva che lui era ancora lì, sotto le pietre. In quel vuoto improvviso, il suo nome era diventato un unico respiro che oscillava tra la vita e la fine: Octav Stroici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
