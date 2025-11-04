Morto sotto le macerie della Torre dei Conti | chi era Octav l’operaio rimasto sepolto per undici ore

Thesocialpost.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un tratto di strada, tra i Fori Imperiali e il Colosseo, che ieri si è trasformato in una scena sospesa: sirene, caschi gialli, macerie, polvere che entra nei polmoni e resta incollata ai vestiti. In mezzo a quel rumore sordo, fatto più di attese che di parole, c’era anche una donna che non riusciva a stare ferma, passava da un lato all’altro del cordone, si lasciava abbracciare da chi provava a sostenerla e poi tornava a guardare verso il punto esatto in cui sapeva che lui era ancora lì, sotto le pietre. In quel vuoto improvviso, il suo nome era diventato un unico respiro che oscillava tra la vita e la fine: Octav Stroici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

morto sotto le macerie della torre dei conti chi era octav l8217operaio rimasto sepolto per undici ore

© Thesocialpost.it - Morto sotto le macerie della Torre dei Conti: chi era Octav, l’operaio rimasto sepolto per undici ore

Approfondisci con queste news

morto sotto macerie torreCrollo Roma, morto l'operaio rimasto per 11 ore sotto le macerie. Meloni: "Profondo dolore" - Octay Stroici, l’operaio rimasto sotto le macerie per oltre dieci ore dopo il crollo della Torre dei Conti, è deceduto all'ospedale ... Come scrive affaritaliani.it

morto sotto macerie torreCrollo della torre a Roma, morto l’operaio rimasto 10 ore sotto le macerie - Octay Stroici, l'operaio rimasto sotto le macerie per oltre dieci ore dopo il crollo della Torre dei Conti a Roma, è deceduto all'ospedale Umberto I a seguito di un arresto cardiaco sopraggiunto dopo ... italiaoggi.it scrive

morto sotto macerie torreCrollo della Torre dei Conti, è morto l'operaio rimasto sotto le macerie. Meloni: "Dolore ... - Dieci ore di paura e speranza tra le pietre millenarie della Torre dei Conti, nel cuore dei Fori Imperiali, a Roma. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Morto Sotto Macerie Torre