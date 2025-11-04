Morto Octay Stroici l’operaio intrappolato sotto le macerie della Torre dei Conti | Lo avevamo toccato

Octay Stroici, operaio rumeno di 66 anni originario di Suceava, è morto nella serata del 3 novembre dopo essere rimasto intrappolato per oltre 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti a largo Corrado Ricci, nel cuore di Roma. L’uomo, dipendente della ditta Edilerica, stava lavorando alla rimozione dell’amianto dall’edificio storico quando, alle 11.20 del mattino, una porzione della terrazza è improvvisamente crollata. Stroici si trovava più in basso rispetto ai colleghi durante i lavori, giunti ormai quasi alla conclusione dopo l’inizio nel giugno scorso. Mentre gli altri operai sono riusciti a mettersi in salvo, coperti di polvere ma illesi, il 66enne è rimasto bloccato sotto due metri di detriti. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Morto Octay Stroici, l’operaio intrappolato sotto le macerie della Torre dei Conti: “Lo avevamo toccato”

