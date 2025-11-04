È morto, poco dopo il suo arrivo in ospedale, Octay Stroici, l’operaio di 66 anni rimasto intrappolato per 11 ore tra le macerie della Torre dei Conti, l’edificio medioevale nel centro storico di Roma parzialmente crollato per motivi ancora da chiarire. Nel collasso dell’edificio erano rimasti coinvolti cinque operai: quattro erano stati subito tratti in salvo mentre il quinto, Octay Stroici per l’appunto, è rimasto intrappolato tra le macerie per ben 11 ore. Estratto vivo, l’operaio 66enne è morto all’ospedale Umberto I. Le sue condizioni erano apparse sin da subito gravissime tanto che Stroici aveva accusato un arrestato cardiaco già in ambulanza. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Morto nella notte l’operaio rimasto sotto le macerie della Torre dei Conti a Roma: la procura indaga per omicidio e disastro colposo