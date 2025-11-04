Morto Mladen Žižovi? | il calcio europeo piange l’allenatore bosniaco stroncato in campo a 44 anni

Il dramma in campo. Il mondo del calcio europeo è sconvolto dalla morte improvvisa di Mladen Žižovi?, 44 anni, allenatore del Radni?ki 1923 ed ex calciatore della nazionale bosniaca. Il tecnico è crollato improvvisamente a l 22° minuto della partita contro il Mladost, valida per il campionato serbo. Seduto in panchina, ha perso conoscenza sotto gli occhi dei giocatori, dello staff e dei tifosi presenti. I soccorsi sono stati immediati: il personale medico ha tentato a lungo di rianimarlo prima di trasferirlo d’urgenza in ospedale. Poco dopo l’arrivo nella struttura sanitaria, è arrivata la tragica conferma: non ce l’ha fatta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

