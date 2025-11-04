morto loriano bagnoli ha trasformato sammontana da bar a colosso da 483 milioni

È morto Loriano Bagnoli, l’ormai presidente onorario di Sammontana, il marchio che ha fatto la storia del gelato italiano. Con i fratelli Renzo e Sergio aveva costruito un vero e proprio colosso del settore. La loro storia inizia in un bar e si trasforma in quella di un gruppo leader del settore, simbolo del made in Italy e della capacità imprenditoriale nata dal dopoguerra. Sammontana ha vissuto molte vite e dato origine a rivoluzioni culturali, come quella del “barattolino” ancora oggi iconico. Dal bar di Empoli a un marchio simbolo del made in Italy. La storia di Sammontana nasce nel secondo dopoguerra, quando il padre di Loriano, Romeo Bagnoli, acquista un bar-latteria a Empoli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

