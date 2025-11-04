Morto Loriano Bagnoli ha trasformato Sammontana da bar a colosso da 483 milioni
È morto Loriano Bagnoli, l’ormai presidente onorario di Sammontana, il marchio che ha fatto la storia del gelato italiano. Con i fratelli Renzo e Sergio aveva costruito un vero e proprio colosso del settore. La loro storia inizia in un bar e si trasforma in quella di un gruppo leader del settore, simbolo del made in Italy e della capacità imprenditoriale nata dal dopoguerra. Sammontana ha vissuto molte vite e dato origine a rivoluzioni culturali, come quella del “barattolino” ancora oggi iconico. Dal bar di Empoli a un marchio simbolo del made in Italy. La storia di Sammontana nasce nel secondo dopoguerra, quando il padre di Loriano, Romeo Bagnoli, acquista un bar-latteria a Empoli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche questi approfondimenti
Morto Loriano Bagnoli, patron Sammontana. Tutto è cominciato con una latteria - X Vai su X
Addio a Loriano Bagnoli: si spegne il "Re del Gelato" Sammontana È morto a 85 anni il patron che ha trasformato la gelateria artigianale di Empoli in un colosso industriale, portando i gelati Sammontana sulle tavole di tutta Italia - facebook.com Vai su Facebook
Morto Loriano Bagnoli, ha trasformato Sammontana da bar a colosso da 483 milioni - Da un bar di Empoli a un impero del gelato: la storia di Loriano Bagnoli e del marchio Sammontana. Si legge su quifinanza.it
È morto Loriano Bagnoli, fondò Sammontana insieme ai fratelli: il cordoglio delle istituzioni - Addio a Loriano Bagnoli, il visionario imprenditore che ha trasformato una piccola gelateria di Empoli in un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo con il nome Sammontana. notizie.it scrive
Loriano Bagnoli, patron della storica azienda del gelato Sammontana, è morto a 86 anni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Loriano Bagnoli, patron della storica azienda del gelato Sammontana, è morto a 86 anni ... Segnala tg24.sky.it