Morto l’operaio travolto dal crollo della Torre dei Conti | Octay Stroici aveva 66 anni Il cordoglio di Meloni
Non ce l’ha fatta Octay Stroici, 66 anni, romeno di Suceava, l’operaio tirato fuori dalle macerie provocate dal crollo parziale, avvenuto lunedì mattina alle 11.20, della Torre dei Conti a due passi dal Colosseo. L’operaio romeno, dopo 11 ore sotto le macerie, è infatti giunto alle 23.05 al pronto soccorso del policlinico Umberto I già in arresto cardiocircolatorio. Stroici è stato sottoposto per circa un’ora a una serie di manovre di rianimazione cardiopolmonare che, secondo quanto riferito dal personale del 118, erano già state avviate sul luogo del crollo. Non è bastato. A mezzanotte e 20 è stata quindi fissata l’ora del decesso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Scopri altri approfondimenti
Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, Octay Stroici, l'operaio rimasto 11 ore sotto le macerie in seguito al crollo di parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali al centro di Roma, è morto all'ospedale Umberto I. - facebook.com Vai su Facebook
Roma, un operaio morto e uno ferito grave in una azienda di elettronica https://ilsole24ore.com/art/roma-operaio-morto-e-ferito-grave-una-azienda-elettronica-AHUl20DD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760 - X Vai su X
Crollo Torre dei Conti, morto l'operaio intrappolato per 11 ore sotto le macerie - Inutili i tentativi di rianimazione effettuati per circa un'ora per salvare la vita del 66enne Octay Stroici. Segnala tg24.sky.it
Chi era Octay Stroici, l'operaio 66enne morto per il crollo della Torre dei Conti - Nato in Romania, lavorava nella capitale come manovale, la casa alle porte di Roma e la passione per il mare. Come scrive msn.com
Crollo Roma, chi è Octay Stroici: operaio a 66 anni morto sotto le macerie. «Gridava sepolto due metri sotto i pompieri». Meloni: «Dolore indicibile» - La moglie ha assistito ai soccorsi dei vigili del fuoco insieme con l'ambasciatrice di Bucarest Gabriela Dancau. Si legge su roma.corriere.it