Morto l’operaio travolto dal crollo della Torre dei Conti | Octay Stroici aveva 66 anni Il cordoglio di Meloni

Non ce l'ha fatta Octay Stroici, 66 anni, romeno di Suceava, l'operaio tirato fuori dalle macerie provocate dal crollo parziale, avvenuto lunedì mattina alle 11.20, della Torre dei Conti a due passi dal Colosseo. L'operaio romeno, dopo 11 ore sotto le macerie, è infatti giunto alle 23.05 al pronto soccorso del policlinico Umberto I già in arresto cardiocircolatorio. Stroici è stato sottoposto per circa un'ora a una serie di manovre di rianimazione cardiopolmonare che, secondo quanto riferito dal personale del 118, erano già state avviate sul luogo del crollo. Non è bastato. A mezzanotte e 20 è stata quindi fissata l'ora del decesso.

