Morto l' operaio 66enne rimasto sotto le macerie della Torre dei Conti | Chi era Octay Stroici Gridava sepolto sotto i pompieri

Vigili del fuoco impegnati fino a notte fonda per estrarre Octay Stroici dalle macerie dell'edificio a largo Corrado Ricci, ma non è bastato per salvarlo. La Procura indaga per disastro e omicidio colposi.

Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, Octay Stroici, l'operaio rimasto 11 ore sotto le macerie in seguito al crollo di parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali al centro di Roma, è morto all'ospedale Umberto I.

Chi era Octay Stroici, l'operaio 66enne morto per il crollo della Torre dei Conti - Nato in Romania, lavorava nella capitale come manovale, la casa alle porte di Roma e la passione per il mare.

Roma, morto nella notte l'operaio 66enne rimasto sotto le macerie della Torre dei Conti. Il crollo durante i restauri - Vigili del fuoco impegnati fino a notte fonda per estrarre Octay Stroici dalle macerie dell'edificio a largo Corrado Ricci, ma non è bastato per salvarlo.

Octay Stroici, è morto l'operaio rimasto intrappolato per 11 ore tra le macerie della Torre dei Conti - Quando è stato recuperato era vivo, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime.