Morto Lô Borges aveva 73 anni | è stato la voce storica della musica popolare brasiliana con Milton Nascimento

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantautore brasiliano Lô Borges, co-fondatore del Clube da Esquina e icona della musica popolare brasiliana, è morto a 73 anni a Belo Horizonte. Milton Nascimento ha lasciato l'ultimo saluto su Instagram, ricordandolo come uno "degli artisti brasiliani più brillanti e unici". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

