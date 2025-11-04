Morto l' ex vicepresidente Usa Dick Cheney è morto Fu l' uomo ombra di Bush

Ex vicepresidente per due mandati e falco della guerra in Iraq. Richard Bruce Cheney, detto Dick, è stato per molti ‘l’uomo ombra’ di George W. Bush jr e ha segnato la storia della politica americana, sempre al servizio del partito Repubblicano. Dagli arresti per ubriachezza alla Casa Bianca. Dick Cheney, originario di Lincoln, nel Nebraska, nasce nel ’41 in una famiglia benestante con la quale si trasferisce presto nel Wyoming dove, dopo una breve parentesi a Yale, frequenta l’Università. La sua gioventù è segnata da due arresti per guida in stato di ebbrezza, ma l’amore verso Lynne Ann Vincent, la ragazza che ama dai tempi del liceo, lo porta a cambiare stile di vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

