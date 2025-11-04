Morto l’ex vicepresidente Usa Dick Cheney | aveva 84 anni
L’ex vicepresidente degli Stati Uniti Dick Cheney è morto all’età di 84 anni. Cheney, conservatore, è stato uno dei vicepresidenti più potenti e polarizzanti, tra i principali sostenitori dell’invasione dell’Iraq. Alla guida delle forze armate come capo della Difesa durante la Guerra del Golfo Persico, sotto il presidente George H.W. Bush, fu nominato vicepresidente dal figlio, George W. Bush. Negli ultimi anni, è diventato un strenuo difensore di sua figlia, Liz Cheney, quando è diventata la principale critica repubblicana ed esaminatrice delle azioni di Donald Trump in occasione dell’insurrezione del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
ULTIM'ORA - Richard B. Cheney, 46esimo Vicepresidente degli Stati Uniti, è morto la scorsa notte a causa di complicazioni dovute a polmonite e a malattie cardiache e vascolari. Aveva 84 anni. L'articolo continua nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
È morto Dick Cheney, ex vicepresidente Usa di George W. Bush - Bush, fu tra i principali artefici della guerra al terrorismo dopo i fatti dell’11 settembre. Da msn.com
Morto Dick Cheney, ex vicepresidente Usa con Bush - L'ex vicepresidente Usa Dick Cheney è morto a 84 anni. Lo riporta ansa.it
Morto Dick Cheney, ex vicepresidente Usa aveva 84 anni - Dick Cheney, vicepresidente degli Stati Uniti durante i due mandati di George W. Riporta tg24.sky.it