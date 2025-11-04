Morto l’ex vicepresidente americano Dick Cheney
È morto Dick Cheney, il più potente vicepresidente della storia moderna degli Stati Uniti, che dal dal 2001 al 2009 era stato il numero due di George W. Bush alla Casa Bianca: considerato il principale architetto delle operazioni militari Usa in Afghanistan e Iraq scattate dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, aveva 84 anni. Dick Cheney e George W. Bush (Ansa). La carriera di Cheney, uno dei più potenti vicepresidenti Usa. Nato il 30 gennaio 1941 a Lincoln, nel Nebraska, Richard Bruce Cheney (detto ‘Dick’) si era laureato all’Università del Wyoming nel 1965, avviando poi la carriera politica pochi anni dopo, con incarichi nel governo guidato da Richard Nixon. 🔗 Leggi su Lettera43.it
