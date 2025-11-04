Vinci, 4 novembre 2025 – L’autopsia sul cadavere rinvenuto domenica scorsa in via Comunale è stata disposta per la giornata odierna. E una volta compiuta, al pubblico ministero Sandro Cutrignelli e agli inquirenti dovrebbero arrivare indizi chiari per identificare l’uomo sulla sessantina trovato privo di vita ormai due giorni fa. Sono stati i carabinieri di Empoli, su segnalazione di un cittadino che si trovava a passeggiare nei pressi del campo che costeggia una parte della via, a rinvenire la salma intorno alle 15.30. Un episodio che ha sconvolto la comunità: il sindaco Daniele Vanni ha informato la cittadinanza del macabro ritrovamento con un post sulla propria pagina Facebook, a seguito del quale il cordoglio e le supposizioni circa l’identità del defunto si sono moltiplicate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto in strada rinvenuto a Sovigliana. L’uomo rimane ancora senza un’identità