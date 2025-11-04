Morto il vignettista Giorgio Forattini

È morto a 94 anni Giorgio Forattini, vignettista celebre i suoi ritratti ireverenti dei principali protagonisti della politica italiana, come Enrico Berlinguer, Bettino Craxi, Giovanni Spadolini, Massimo D'Alema, Silvio Berlusconi, Romano Prodi e Umberto Bossi. Nato a Roma nel 1931, Forattini era stato uno dei primi vignettisti politici: aveva iniziato nel 1971 a Paese Sera, dopo aver vinto un concorso indetto dal quotidiano politico romano. Poi era approdato a Panorama e Repubblica, dove aveva creato l'inserto Satyricon. Successivamente ha collaborato con La Stampa, Il Giornale e le testate di QN.

