Morto il vignettista Giorgio Forattini re della satira

Milano, 4 novembre 2025 - E' morto il vignettista Giorgio Forattini. Nato nel 1931 a Roma, ha lavorato per Panorama, Repubblica, ha diretto Il Male e creato illustrazioni per La Stampa, Il Giornale e QN.

