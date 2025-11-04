Morto il vignettista Giorgio Forattini re della satira

Quotidiano.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 4 novembre 2025 - E' morto il vignettista Giorgio Forattini. Nato nel 1931 a Roma, ha lavorato per Panorama, Repubblica, ha diretto Il Male e creato illustrazioni per La Stampa, Il Giornale e QN. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

morto il vignettista giorgio forattini re della satira

© Quotidiano.net - Morto il vignettista Giorgio Forattini, re della satira

