Morto il vignettista Giorgio Forattini il re della satira famoso per i suoi ritratti irriverenti ai protagonisti della politica

Nato a Roma nel 1931, Forattini era stato di fatto tra i primi vignettisti politici, partendo nel 1971 da Paese Sera per approdare prima a Panorama poi a Repubblica. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Morto il vignettista Giorgio Forattini, il re della satira famoso per i suoi ritratti irriverenti ai protagonisti della politica

