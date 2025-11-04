Morto il vignettista Giorgio Forattini | aveva 94 anni

Giorgio Forattini è morto all’età di 94 anni. L’italia dice addio al fumettista che fu maestro della satira politica, capace di trasformare l’attualità in vignetta e la vignetta in memoria collettiva. Morto Giorgio Forattini: vita e carriera Nato a Roma nel 1931, autodidatta, arrivò al giornalismo quasi per caso, ma vi rimase per sempre. Le sue . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Morto il vignettista Giorgio Forattini: aveva 94 anni

