Morto Giorgio Forattini
È morto il disegnatore, fumettista e giornalista Giorgio Forattini. Autore di vignette di satira politica che sono state le prime a essere pubblicate in prima pagina sui giornali e a cadenza quotidiana, tanto da guadagnarsi per lungo tempo il soprannome di “re della satira”. Aveva 94 anni, è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Corriere della Sera. . È morto a Milano il vignettista Giorgio Forattini; aveva 94 anni. È stato per molti anni una presenza fissa sulle pagine di Repubblica. È stato l'umorista che ha raccontato e disegnato i personaggi della Prima Repubblica: Andreotti, Craxi (sp - facebook.com Vai su Facebook
Morto a 94 anni Giorgio Forattini, il maestro della satira politica - Nato a Roma nel 1931, Forattini era stato di fatto tra i primi vignettisti politici, partendo n ... Da msn.com
E' morto Giorgio Forattini. Quando a Torino portò le vignette in prima pagina - Alla Stampa dal 1982 al 1984: con lui la satira politica divenne quotidiana. Secondo rainews.it
Morto il vignettista Giorgio Forattini, il re della satira famoso per i suoi ritratti irriverenti ai protagonisti della politica - Nato a Roma nel 1931, Forattini era stato di fatto tra i primi vignettisti politici, partendo nel 1971 da Paese Sera per approdare prima a Panorama poi ... Scrive affaritaliani.it