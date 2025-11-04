Morto Giorgio Forattini

Milanotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto il disegnatore, fumettista e giornalista Giorgio Forattini. Autore di vignette di satira politica che sono state le prime a essere pubblicate in prima pagina sui giornali e a cadenza quotidiana, tanto da guadagnarsi per lungo tempo il soprannome di “re della satira”. Aveva 94 anni, è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

