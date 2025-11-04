Morto Giorgio Forattini il vignettista e giornalista aveva 94 anni

Lutto nel mondo del giornalismo e della satira politica. Giorgio Forattini si è spento nella giornata di oggi 4 novembre a Milano all'età di 94 anni. Nato a Roma nel 1931, nel corso della sua lunga carriera il vignettista ha creato illustrazione per diversi quotidiani e riviste, da Panorama a La Repubblica, La Stampa, Quotidiano Nazionale e Il Giornale che per primo ha dato notizia del decesso. Autore di vignette di satira politica, che sono state le prime ad essere pubblicate in prima pagina sui giornali e a cadenza quotidiana, si era guadagnato il soprannome di "re della satira". I funerali si terranno il 6 novembre alle 10 nella Chiesa di Santa Francesca Romana a Milano. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Morto Giorgio Forattini, il vignettista e giornalista aveva 94 anni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Corriere della Sera. . È morto a Milano il vignettista Giorgio Forattini; aveva 94 anni. È stato per molti anni una presenza fissa sulle pagine di Repubblica. È stato l'umorista che ha raccontato e disegnato i personaggi della Prima Repubblica: Andreotti, Craxi (sp - facebook.com Vai su Facebook

Morto il vignettista Giorgio Forattini, il re della satira famoso per i suoi ritratti irriverenti ai protagonisti della politica - Nato a Roma nel 1931, Forattini era stato di fatto tra i primi vignettisti politici, partendo nel 1971 da Paese Sera per approdare prima a Panorama poi ... Segnala affaritaliani.it

È morto Giorgio Forattini, il celebre vignettista aveva 94 anni - Giorgio Forattini è morto a 94 anni, celebre vignettista aveva raccontato e ironizzato sulla politica della prima Repubblica ... Scrive msn.com

Morto Giorgio Forattini: il vignettista aveva 94 anni - Nato nel 1931 a Roma, ha lavorato per Panorama, Repubblica, ha diretto Il Male e creato ... msn.com scrive