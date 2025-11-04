Morto Giorgio Forattini | il vignettista aveva 94 anni

E’ morto all’età di 94 anni il vignettista Giorgio Forattini. Nato nel 1931 a Roma, ha lavorato per Panorama, Repubblica, ha diretto Il Male e creato illustrazioni per La Stampa, Il Giornale e QN. Dopo aver conseguito la maturità classica, prosegue gli studi frequentando sia il biennio di Architettura presso l’Università di Roma sia l’Accademia di Teatro. Nel 1953 inizia la propria carriera lavorativa: prima come operaio in una raffineria di petrolio nel Nord Italia, poi come rappresentante commerciale di prodotti petroliferi a Napoli e nel Sud. Alla fine degli anni Cinquanta entra nel settore discografico, inizialmente come venditore e successivamente come direttore commerciale, curando la produzione di cataloghi di musica leggera e classica, sia in Italia che negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Morto Giorgio Forattini: il vignettista aveva 94 anni

