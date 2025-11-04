Morto Giorgio Forattini | il celebre vignettista e fumettista aveva 94 anni

È morto il vignettista Giorgio Forattini. Nato nel 1931 a Roma, ha lavorato per Panorama, Repubblica, ha diretto Il Male e creato illustrazioni per La Stampa, Il Giornale, primo a dare la notizia del decesso e QN. 🔗 Leggi su Fanpage.it

